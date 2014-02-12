Комітет ЄП рекомендував ЄС ”заморозити” договори з США у сфері особистих даних



Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Європарламенту.

За її даними, документ рекомендує країнам-членам Євросоюзу призупинити дію ключових договорів з США: європейсько-американської угоди ”Безпечна гавань”, яка встановлює для компаній США добровільні стандарти безпечної передачі особистих даних європейських громадян, а також угоди з реалізації програми відстеження фінансування терористичної діяльності.