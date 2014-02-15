ЄС готовий надати Великобританії допомогу в боротьбі з повенями

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Ми готові розглянути можливості надання Великобританії допомоги як з боротьби зі стихією, так і для ліквідації її наслідків, проте для цього ми повинні отримати офіційний запит британського уряду, якого у нас поки немає", - відзначили в прес-службі.

Великобританія в даний час переживає рекордні за кількістю опадів зливові дощі і бурі за останні 250 років. Незважаючи на катастрофічні масштаби повеней на південному заході Великобританії, що тривають вже близько місяця, уряд Девіда Кемерона не поспішає звертатися по європейську допомогу.

Читайте такожВтрати від повені у Великобританії можуть скласти $23 млрдЯк повідомляє видання, для євроскептика Кемерона такий запит ставить під сумнів основи його політики, важливим елементом якої є критика надмірної інтеграції та централізації Євросоюзу, від яких, на його думку, Великобританії слід дещо дистанціюватися.

Стихія паралізувала південний захід Великобританії, в даний час майже в 400 районах Сполученого Королівства оголошена загроза повеней. Найбільш важка ситуація склалася на південному заході Англії і в Уельсі, де десятки квадратних кілометрів суші залишаються затопленими вже більше місяця.

При цьому негода в регіоні і не думає відступати: британські метеорологи очікують, що в найближчі години тут випаде до 40 мм опадів. За даними уряду, збиток від удару стихії вже перевищив 630 млн фунтів (понад 1 млрд доларів). Крім того, продовжуються дощі і урагани, що загрожують економіці Великобританії виробничими втратами на суму як мінімум 13,8 млрд фунтів (23 млрд доларів).