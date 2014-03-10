У Дубаї відкриється перша в світі еко-мечеть

У Дубаї завершується будівництво першої в світі екологічно чистої мечеті. Як повідомила газета Gulf News, проект реалізований вже на 85%, пише ИТАР-ТАСС.

Нова еко-мечеть відрізняється від інших молитовних будинків незвичайним дизайном, завдяки якому будуть значно знижені витрати електроенергії. Комфортна температура в приміщенні буде підтримуватися за рахунок сучасних технологій. Скло, що буде замозатемнюватися, обмежить надходження сонячного світла, а унікальні матеріали обробки допоможуть зберегти прохолоду в приміщеннях.

На території передбачається встановити сонячні батареї, а вода, яку будуть використовувати, та навіть опади підлягатимуть очищенню. Через якийсь час перероблена волога буде знову використовуватися для зрошення і споживання.

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Еко-споруда, повідомив газеті один з авторів проекту Тайєб аль-Раїс, буде найбільшою в Дубаї та розташовуватиметься на площі 10 тис. кв. м., а її внутрішні розміри складуть 4,2 тис. кв. м. Згідно з попередніми розрахунками, мечеть зможе вмістити близько 3500 віруючих.

Влада Дубая розраховує, що нова мечеть отримає міжнародне визнання і увійде до числа головних символів ОАЕ.