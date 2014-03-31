Китай запустив дослідницький супутник Землі

Супутник, як повідомило Центральне китайське телебачення, запущений у 10:58 за пекінським часом з космодрому Цзюцянь в пустелі Гобі з допомогою ракети-носія Changzheng-2C.

Читайте такожСША і Японія оголосили про запуск нового метеорологічного супутника

Космодром знаходиться в провінції Ганьсу на північному заході Китаю, повідомляє ИТАР-ТАСС.

В інформаційному повідомленні йдеться, що апарат, виготовлений Китайською компанією космічних супутників (China Spacesat Co) при Китайській аерокосмічній корпорації науки і технології, що буде використовуватись для проведення наукових експериментів в космосі".