Китай запустив дослідницький супутник Землі
09:12, 31 березня 2014Світ
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Китай успішно вивів на задану орбіту з дослідницькими цілями штучний супутник Землі "Шицзянь-11-06".
Супутник запущений для проведення наукових експериментів в космосі / hi-news.ru
Супутник, як повідомило Центральне китайське телебачення, запущений у 10:58 за пекінським часом з космодрому Цзюцянь в пустелі Гобі з допомогою ракети-носія Changzheng-2C.
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Космодром знаходиться в провінції Ганьсу на північному заході Китаю, повідомляє ИТАР-ТАСС.
В інформаційному повідомленні йдеться, що апарат, виготовлений Китайською компанією космічних супутників (China Spacesat Co) при Китайській аерокосмічній корпорації науки і технології, що буде використовуватись для проведення наукових експериментів в космосі".
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