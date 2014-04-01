У Кремлі лише тепер офіційно визнали, що Путін розлучився

Про це повідомляє офіційний портал президента Росії.

Зараз на офіційному сайті Кремля в біографії Володимира Путіна згадані тільки дочки Марія та Катерина.

Як повідомляє "ИТАР-ТАСС", прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання чи означає коректування біографії оформлення офіційного розлучення, сказав: "Це означає, що розлучення відбулося".

Нагадаємо, що Володимир і Людмила Путіни оголосили, що їхній шлюб фактично завершено за "спільним рішенням" в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" ще 6 червня 2013 року.