У Кремлі лише тепер офіційно визнали, що Путін розлучився
23:49, 01 квітня 2014Світ
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На офіційному сайті Кремля в розділі "Біографії президентів Росії" внесено зміни: зникла згадка про дружину Володимира Путіна Людмилу
У Кремлі лише тепер офіційно визнали розлучення Путіна / expert.ru
Про це повідомляє офіційний портал президента Росії.
Зараз на офіційному сайті Кремля в біографії Володимира Путіна згадані тільки дочки Марія та Катерина.
Як повідомляє "ИТАР-ТАСС", прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання чи означає коректування біографії оформлення офіційного розлучення, сказав: "Це означає, що розлучення відбулося".
Нагадаємо, що Володимир і Людмила Путіни оголосили, що їхній шлюб фактично завершено за "спільним рішенням" в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" ще 6 червня 2013 року.
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