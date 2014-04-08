США припинять фінансувати захист ядерних об'єктів Росії - ЗМІ

Вашингтон оголосив про припинення фінансування робіт щодо підвищення рівня захисту ядерних об'єктів, пояснивши це незгодою з діями Москви в українському напрямку, повідомляє КоммерсантЪ.

США продовжують курс на згортання двостороннього співробітництва з РФ, не роблячи винятків навіть для найуспішніших і важливих проектів, таких як взаємодія у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення. Вашингтон не має наміру обмежуватися припиненням співпраці з Москвою в області мирного використання атомної енергії, а збирається повністю переглянути програму фінансової і технічної допомоги російському ядерному комплексу. "Всі підрозділи Міністерства енергетики США приступили до перевірки та аналізу проектів, пов'язаних з Росією",- оголосив представник відомства Білл Гіббонс.

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Як стало відомо "Ъ", в першу чергу США планують припинити фінансування всіх робіт з підвищення рівня захисту ядерних об'єктів.

Кошти, які планувалося спрямувати на реалізацію цих проектів, вже виключені з проекту бюджету Міненерго США на 2015 рік, а витрати на програму з Міжнародного співробітництва та захист ядерних матеріалів (International Material Protection and Cooperation program) знижені на 27%.

"Ми зупинили всі роботи з фізичного захисту ядерних підприємств в РФ,- повідомила представник Національної адміністрації США з ядерної безпеки Енн Харрінгтон. - Зараз на об'єктах встановлено від 40% до 70% необхідного обладнання, але завершення робіт тепер доведеться відкласти".