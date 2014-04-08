Верховний суд РФ не розглядатиме позов про незаконність розпуску СРСР
У січні цього року ВC вже відмовився прийняти позов, в якому позивач просив зобов'язати уряд Російської Федерації провести референдум з питання відновлення союзної Держави
Апеляційна інстанція Верховного суду визнала законною відмову першої інстанції у прийнятті до провадження позову громадського діяча Дмитра Третьякова про неконституційність розпуску Союзу Радянських Соціалістичних Республік, повідомляє ИТАР-ТАСС.
У січні цього року ВС відмовився прийняти позов Третьякова. Однак заявник вважає, що неконституційний і незаконний розпуск Союзу Радянських Соціалістичних Республік порушив його "право на свободу пересування і свободу безперешкодного пересування територією союзних республік Союзу Радянських Соціалістичних Республік; право бути громадянином Союзу Радянських Соціалістичних Республік" і суперечить даній ним клятві вірності піонера своєї Батьківщини - СРСР.
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Суддя оголосив лише резолютивну частину рішення, повний текст буде видано сторонам пізніше.
У своєму позові Третьяков просив визнати розпуск СРСР неконституційним, зобов'язати уряд Російської Федерації провести референдум з питання відновлення союзної Держави, а також зобов'язати уряд Росії звернутися до уповноважених органів колишніх союзних республік з пропозицією щодо проведення референдуму з питання відновлення союзної Держави.