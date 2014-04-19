Родичі Ґабріеля Ґарсіа Маркеса сперечаються про те, в якій країні буде поховано його прах
10:42, 19 квітня 2014Світ
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Родичі Ґабріеля Ґарсіа Маркеса сперечаються про те, в якій країні буде поховано його прах.
Родичі Габріеля Гарсіа Маркеса сперечаються про те, в якій країні буде поховано його прах
/ www.forsfortuna.com
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні стало відомо, що знаменитого письменника було кремовано ще у четвер, 17 квітня, в день його смерті.
Майже півстоліття Маркес прожив у столиці Мексики. Близькі письменника, ті, хто живе в Мехіко, хочуть, щоб його прах залишився там.
Родичі в Колумбії вважають, що він повинен бути похований на батьківщині.Читайте такожУ Мексиці помер Ґабріель Ґарсія Маркес
За даними колумбійських ЗМІ, швидше за все, буде прийнято "соломонове" рішення – частина праху залишиться в Мехіко, іншу буде відправлено до Колумбії.
Офіційна церемонія прощання з письменником, який помер на 88-му році життя, відбудеться в столиці Мексики у понеділок, 21 квітня.
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