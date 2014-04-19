Родичі Ґабріеля Ґарсіа Маркеса сперечаються про те, в якій країні буде поховано його прах.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», сьогодні стало відомо, що знаменитого письменника було кремовано ще у четвер, 17 квітня, в день його смерті.

Майже півстоліття Маркес прожив у столиці Мексики. Близькі письменника, ті, хто живе в Мехіко, хочуть, щоб його прах залишився там.

Родичі в Колумбії вважають, що він повинен бути похований на батьківщині.Читайте такожУ Мексиці помер Ґабріель Ґарсія Маркес

За даними колумбійських ЗМІ, швидше за все, буде прийнято "соломонове" рішення – частина праху залишиться в Мехіко, іншу буде відправлено до Колумбії.

Офіційна церемонія прощання з письменником, який помер на 88-му році життя, відбудеться в столиці Мексики у понеділок, 21 квітня.