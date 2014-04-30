Керрі: Союзники мають дати зрозуміти Кремлю, що територія країн НАТО недоторканна

Про це державний секретар США Джон Керрі заявив, виступаючи у Вашингтоні 29 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Росія, окупувавши Крим і потім розпочавши дестабілізацію обстановки у східних областях України, намагається "змінити ландшафт безпеки у Східній Європі".

Читайте такожКеррі: США готові ввести санкції проти цілих секторів економіки РосіїДержсекретар США підкреслив, що союзники по НАТО мають "абсолютно ясно дати зрозуміти Кремлю, що територія країн НАТО недоторканна", і держави Північноатлантичного союзу захищатимуть кожну п'ядь цієї території".

На думку Керрі, США та їх європейські союзники доклали чимало зусиль для утвердження нового курсу в еру, що настала після "холодної війни", але дії Росії в Україні показали, що Путін "дотримується інших правил гри".