У Польщі оголосили загальнонаціональну жалобу

Президент Польщі Лех Качиньскі перервав візит до Хорватії у зв`язку з авіакатастрофою на заході країни. У літаку знаходилися 20 чоловік, серед них були високопоставлені офіцери – всі вони загинули. Літак упав в лісовий масив, не дотягнувши, приблизно, 800 метрів до злітно-посадочної смуги. На місці трагедії зараз шукають чорні скриньки.

Эхо Москвы