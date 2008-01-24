У Польщі оголосили загальнонаціональну жалобу

13:55, 24 січня 2008
Світ
1398 0

Качиньскі перервав візит до Хорватії

Президент Польщі Лех Качиньскі перервав візит до Хорватії у зв`язку з авіакатастрофою на заході країни. У літаку знаходилися 20 чоловік, серед них були високопоставлені офіцери – всі вони загинули. Літак упав в лісовий масив, не дотягнувши, приблизно, 800 метрів до злітно-посадочної смуги. На місці трагедії зараз шукають чорні скриньки.

Эхо Москвы

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter