У Литві настав "день тиші" перед президентськими виборами

Як пояснила головна виборча комісія, агітація, згідно із законом, забороняється за 30 годин до початку голосування і в день виборів до закінчення голосування. Виняток становлять рекламні плакати кандидатів, які постійно розміщені на обладнаних самоуправліннями стендах в певних місцях.

Читайте такожЛитва домовилася з "Газпромом" про зниження цін на газ

Голосування розпочнеться 11 травня о 07:00 за місцевим часом. Таким чином, мораторій на передвиборну агітацію набирає чинності в суботу у 01:00, передає ИТАР-ТАСС.

Право голосу на президентських виборах мають 2,541 млн повнолітніх громадян Литви. Всього в країні проживають трохи менше 3 млн осіб.

На пост глави держави претендують сім кандидатів. Фаворитом експерти вважають чинного президента Далю Грібаускайте.

Глава держави обирається прямим таємним голосуванням строком на п'ять років. Для кандидатів існує віковий ценз - 40 років. Крім того, претендент на найвищу посаду повинен бути громадянином республіки за походженням і проживати тут не менше трьох останніх років.