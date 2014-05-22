Сьогодні розпочинаються вибори до Європарламенту

Право голосу мають близько 400 мільйонів осіб. Першими в 28 державах-членах Євросоюзу голосуватимуть виборці у Великій Британії та Нідерландах.

Як пише Радіо Свобода, Європейці оберуть 751 депутата на період з 2014 до 2019 року. Держави-члени ЄС мають різне представництво залежно від чисельності населення.

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Найбільше депутатів представляють Німеччину (96), Францію (74), а також Велику Британію та Італію (по 73). Найменші країни (Кіпр, Мальта, Естонія і Люксембург) делегують по шість обранців.

Після запровадження положень Лісабонського договору 2009 року Європарламент має більше повноважень, зокрема, має прямий вплив на призначення президента Єврокомісії.