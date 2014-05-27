В Абхазії штурмували адміністрацію президента, уряд відправлено у відставку - ЗМІ

Про це зі слів "голови" Сухумського міського зборів Костянтина Пілія повідомляє Lenta.ru, посилаючись на РИА Новости.

У той же час, опозиція продовжує пікетувати "урядову резиденцію" в Сухумі.

Читайте такожГрузію обурило визнання Абхазії і Південної Осетії на Олімпіаді в Сочі«Самого підсумкового документа ми ще не бачили, ніхто ще не бачив», - уточнює Пилия інформацію про відставку уряду невизнаної республіки. Вимоги зміни "уряду", "президента", а також "генпрокурора" і "глав адміністрацій" трьох абхазьких районів опозиціонери виклали на мітингу проти корупції.

Акція опозиції супроводжувалася сутичками з силовиками. Кільком протестувальникам вдалося прорватися всередину будівлі урядового комплексу, але представники силових відомств видворили їх. Зброя при цьому не застосовувалося, постраждалих немає, запевняють в адміністрації "президента" Абхазії.