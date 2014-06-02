Іспанський король зрікся престолу

Наступним королем стане його син Феліпе. Главою держави Хуан Карлос був протягом 39 років, передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Про те, що монарх зрікся престолу, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой. «Його величність король Хуан Карлос відмовиться від престолу на користь свого сина, принца Феліпе», - заявив глава кабінету міністрів.

В останні роки Хуан Карлос страждав із-за проблем зі здоров'ям. Так, у квітні 2012-го під час полювання на слонів у Ботсвані монарх зламав в трьох місцях стегно. Через ускладнення операцію довелося повторити в грудні того ж року. Але і це хірургічне втручання минуло невдало - в тканини потрапила інфекція. У результаті вже у вересні 2013-го Хуан Карлос знову опинився на операційному столі. Незважаючи на те що ця операція стала восьмою за три роки, король після неї заявив, що не має наміру відмовлятися від трону.

Читайте такожІспанці вийшли протестувати проти монархіїБільш імовірною причиною відмови від престолу стала низка скандалів, в які опинилися замішані члени владної династії. Зять Хуана Карлоса - герцог Пальмский Іньякі Урдангаріна - був звинувачений у фінансових махінаціях. У цій справі до суду була викликана дочка монарха - донья Крістіна, яка, таким чином, стала першим членом королівської родини, що давав свідчення в суді у справі про корупцію.

Та й саме нещасливе полювання на слонів вартувало Хуану Карлосу не тільки проблеми зі здоров'ям, але й іміджевих втрат. Захисники тварин були обурені поведінкою монарха, а громадськості не сподобалося, що король таким чином розважається, коли країна переживає економічну кризу. Зрештою Хуану Карлосу довелося публічно вибачитися за інцидент. «Я дуже шкодую з цього приводу. Я помилився. Цього більше не станеться», - заявив він.