Держдума позбавила недоторканності Митрофанова - продюсера порнофільму "Юлія"

Як повідомляє телеканал "Дождь", ввечері 10 червня Державна Дума позбавила недоторканності депутата від «Справедливої Росії» Олексія Митрофанова за запитом Генеральної прокуратури. За таке рішення проголосував 431 депутат, один утримався.

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Олексій Митрофанов - творець фільмів про політиків: Володимира Жириновського, Лаврентія Берію, Андрія Громико, Юрія Андропова і про екстрасенса Анатолія Кашпировского. Широку популярність також отримав скандальний порнофільм "Юлія", продюсером якого виступав Митрофанов і за який він згодом вибачився перед українським політиком Юлією Тимошенко. Крім цього, Митрофанов виступав продюсером програми "Маски-шоу" на РТВ, а також був одним з творців телевізійної програми "Лестница Якова".