The Telegraph: НАТО припинило участь Росії у навчаннях в Балтійському морі

У статті Аластера Гуда під назвою «НАТО припинило участь Росії у навчаннях в Балтійському морі», опублікованій в британській газеті The Telegraph йдеться про те, що американці скасували участь Росії у навчаннях у Балтійському морі після початку українського кризи.

«Росія брала участь у минулому і її запрошували в цьому році, але запрошення було скасовано США у зв'язку з подіями у Криму та на сході України», - сказав контр-адмірал Рік Снайдер на борту американського корабля «Маунт Уїтні».

«Маунт Уїтні» - це командний корабель, який використовують під час щорічних міжнародних навчань BALTOPS, які проходять під егідою НАТО вже 42-й раз. Ці навчання призначені для «зміцнення міжнародного морського співробітництва та поліпшення оперативної сумісності, а також для того, щоб більш ефективно брати участь у виконанні стратегії співробітництва у сфері безпеки в зоні військових дій (TSC) в Балтійському регіоні», - йдеться в прес-релізі НАТО. В цьому році у них візьмуть участь 14 країн, але вся увага зараз прикута до країни, яка не була запрошена.

«Росіяни тут, - визнав контр-адмірал Снайдер, - ми бачили їхні кораблі і їх літаки, і я сказав, що ми будемо продовжувати наші навчання на високому професійному рівні».

На борту фрегата «Montrose» (HMS Montrose) ніхто не хоче говорити на камеру про росіян, але один з членів екіпажу, на умовах анонімності підтвердив, що російські літаки постійно літали в небі під час навчань BALTOP. Інші члени екіпажу корабля розповіли, що від російських військових очікували більше провокаційних дій, але вони, схоже, спостерігають з боку.

Внизу, в рубці «Маунт Уїтні», на комп'ютерних екранах ідентифікуються і відслідковуються всі кораблі і літаки всередині і навколо зони, де проводяться навчання BALTOPS. Дружні судна посилають відповідні сигнали для перевірки, а тих, які не ідентифікують себе або намагаються приховати інформацію про себе, швидко виявляють.

Інформація про можливих російських «спостерігачах» передається на 30 кораблів, які беруть участь у навчаннях BALTOPS і, як пояснив Крістофер Куксон, технолог інформаційних систем 1-го класу на кораблі «Маунт Уїтні»: «Якщо вони намагаються грати в хованки з такою великою кількістю кораблів, які знаходяться тут, їм все одно не вдається переховуватися довго».