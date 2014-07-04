Майже дві третини білорусів вважають справедливою окупацію Криму Росією - опитування

Про це свідчать результати опитування білоруського Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень (IISEPS), які є у розпорядженні УНІАН.

Кількість білорусів, які схвалюють зміну влади в Україні, майже втричі менша, ніж кількість тих, хто критично оцінює масові акції протесту та втечу Януковича: 63% проти 23%.

Понад 60% респондентів зауважили, що вважають приєднання Криму "поверненням Росії її історичних земель та відновлення історичної справедливості", тоді як окупацію в діях росіян побачили 27% білорусів.

67% опитаних заявили, що вважають події у Донецькій та Луганській областях "народним протестом проти нелегальної влади", а "організованим Росією бунтом" - 29%.

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Більше половини жителів Білорусі вважають чинну владу України "фашистами", тоді як протилежної думки дотримуються менше третини опитаних, а терористами бойовиків на сході України вважають 30% білорусів проти 54%, які мають протилежну думку.

Майже половина білоруських громадян (46%) вважають, що РФ позитивно впливає на Україну, а близько третини опитаних бачать негативний вплив.

Дані опитування засвідчили, що майже 70% білорусів вважають, що Росія може забрати частину території Білорусі так само, як це вчинила із Кримом.

При цьому серед них 36% вважають, що це можливо, але малоправдоподібно, 26% - цілком можливо, а понад 4% - цього не уникнути.

У випадку військової агресії росіян майже половина опитаних білорусів намагатимуться "пристосуватися до ситуації", 16,5% зрадіють таким змінам і лише близько 14% готові зі зброєю в руках чинити опір Росії.

В опитуванні взяли участь 1,5 тис. осіб. Опитування проводилося методом face to face.