Джордж Буш формує військовий бюджет на 2009 р.

Президент США Джордж Буш має намір просити у Конгресу 515,4 млрд дол. на потреби Пентагону в 2008-2009 фінансовому році. Як видно з документів Міноборони США, що потрапили в розпорядження Reuters, ця сума на 7,5% перевищує витрати на військові потреби, виділені конгресом на поточний фінансовий рік.

Згідно з документами, Дж.Буш зокрема попросить зарезервувати додатково 70 млрд дол. на "екстрене" фінансування військових операцій США в Іраку і Афганістані. Найбільші статті оборонних витрат - модернізація озброєнь і оснащення регулярних військ (183,8 млрд дол.), а також підтримка ключових бойових операцій за рубежами країни (158,3 млрд дол.).

Крім того, бюджетний проект Дж.Буша передбачає виділення 10,5 млрд дол. на продовження створення протиракетного щита в Європі та Північній Америці для захисту від можливих балістичних ракет Ірану і КНДР з ядерними боєголовками.