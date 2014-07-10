Les Echos: Банк розвитку країн БРІКС відкриють в Шанхаї

У статті під назвою «Банк розвитку країн БРІКС відкриють в Шанхаї», опублікованій в газеті Les Echos, повідомляється про те, що Банк спільного розвитку, який збираються створити країни-учасниці БРІКС на саміті, який відбудеться наступного тижня, буде базуватися в Шанхаї, як заявили в четвер в Кремлі.

Президент Росії Володимир Путін також має намір внести пропозицію на зустрічі лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю і Південної Африки (БРІКС), яка проходитиме 15-16 липня, про створення енергетичної асоціації, яка повинна буде забезпечувати енергетичну безпеку країн-учасниць і робити аналіз ринків.

Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов зазначив у середу, що учасники саміту мають підписати договір про офіційне створення установи, яка буде спеціалізуватися на питаннях фінансування інфраструктур і складе конкуренцію Всесвітньому банку, який базується у Вашингтоні.

«Штаб-квартира знаходитиметься в Шанхаї, так прописано в документах», - йдеться в опублікованій в четвер доповіді помічника президента з міжнародних справ Юрія Ушакова.

Антон Сілуанов зазначив, що заклад буде базуватися в Шанхаї або Нью-Делі. Його капітал становитиме $10 млрд (по $2 млрд з кожної країни), але дозволений капітал може бути збільшений до $100 млрд.

Створення такої установи, і в особливості загальних фондів в іноземній валюті, є довгостроковою метою країн-учасниць БРІКС, які хочуть скласти конкуренцію організаціям, які входять в бреттон-вудську систему (Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд), в яких, як вони вважають, країни занадто мало представлені.

На цьому ж саміті «Росія запропонує розглянути цілу низку питань, у тому числі створення енергетичної асоціації країн-учасниць БРІКС, діяльність якої буде спрямована на забезпечення енергетичної безпеки цих країн, проведення комплексних досліджень і аналіз ринку вуглеводнів», - сказав Юрій Ушаков.