Катар закупить у США озброєння на $11 млрд

За словами прес-секретаря американського військового відомства Джона Кірбі, "підписання підтверджує сильні партнерські зв'язки між США і Катаром у сферах безпеки та оборони. Це дозволить зміцнити співробітництво при проведенні різних військових операцій", передає ІТАР-ТАСС.

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Це найбільша угода для США в оборонній сфері за цей рік. За словами представників американського міністерства оборони, мова йде про постачання 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot, 24 ударних вертольотів Apache і про 500 переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Рішення про закупівлю прийнято Катаром у зв'язку з нарощуванням Іраном свого ракетного арсеналу, пояснили в Пентагоні. У Вашингтоні розраховують, що контракт дозволить зміцнити зв'язки між країнами, так як для США Катар є одним з ключових союзників у близькосхідному регіоні.