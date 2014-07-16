Путін домовився з Кубою про повернення потужного радянського центру розвідки

Москва відмовилася від нього у 2001 році, не маючи коштів на утримання комплексу за 10 тис. км від Москви та йдучи назустріч вимогам Вашингтона.

Читайте такожЯценюк: У Путіна є чітке завдання - знищити Україну, але він прорахувався

Тепер влада РФ визнала за необхідне повернутися на розташований всього в 250 км від узбережжя США центр, який у часи СРСР контролювати радіо - і телефонний зв'язок на значній частині території "потенційного противника", повідомляє Комерсант.

Інформацію про те, що Росія повертається в Лурдес, підтвердили кілька джерел у владних структурах РФ. За словами співрозмовників, Москва почала переговори з Гаваною ще кілька років тому, але різко активізувала їх на початку цього року (російські військові провели кілька зустрічей з кубинськими колегами), і протягом декількох місяців сторонам вдалося зняти всі наявні питання. Фіналізовано ж домовленості були в ході візиту президента РФ Володимира Путіна в Гавану в минулу п'ятницю. Тоді ж було оголошено, що Москва списала 90% кубинського боргу в розмірі близько $32 млрд.

Радіоелектронний центр в кубинському Лурдесі почав роботу в 1967 році і експлуатувався спочатку СРСР, а потім РФ до 2001 року, коли Москва відмовилася від нього, не маючи коштів на підтримку його роботи та йдучи назустріч вимогам США.

Об'єкт в Лурдесі був найпотужнішим радянським центром радіоелектронної розвідки, розташованим за межами національної території.

Його використання дозволяло вкрай ефективно виконувати завдання радіорозвідки в інтересах шостого управління ГРУ Генштабу, головного управління радіорозвідки засобів зв'язку ФАПСИ, а також Служби зовнішньої розвідки ВМФ (для зв'язку з надводними кораблями і підводними човнами).

Свого часу нинішній керівник Куби Рауль Кастро стверджував, що, завдяки Лурдесу, радіоелектронна розвідка Москви отримувала до 75% всієї інформації про США. Ця цифра, ймовірно, завищена, але комплекс, розташований приблизно в 250 км від узбережжя США, дозволяв контролювати радіоефір на значній частині території потенційного противника".

У нинішніх же умовах його питома корисність ще більше зросте, так як, на відміну від СРСР, у Росії відсутні кошти космічної радіорозвідки і непорівнянні (за кількістю відповідних спеціальних кораблів) можливості радіорозвідки флоту.