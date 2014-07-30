Значна частина Угоди про асоціацію Грузії з ЄС набуде чинності 1 вересня - ЗМІ

Про це повідомляє «Новости-Грузия» з посиланням на прес-службу міністерства закордонних справ Грузії.

Від генерального секретаріату Ради Євросоюзу в МЗС Грузії поступила офіційна нота про завершення необхідних процедур для тимчасового використання частин Угоди про асоціацію. Грузинська сторона в свою чергу оповістила ЄС про завершення необхідних внутрішньодержавних процедур для набрання чинності Угодою про асоціацію.

”Відповідно, за процедурами Євросоюзу, відповідно до статті 431 Угоди про асоціацію Грузії з ЄС, тимчасове використання конкретних частин договору розпочнеться 1 вересня 2014 року. З урахуванням вищесказаного, вступить в силу приблизно 80% Угоди про асоціацію, включаючи компонент поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі”, - йдеться в заяві МЗС.

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Протягом періоду тимчасового використання Угоди про асоціацію, продовжать діяти ті положення Угоди про партнерство та співробітництво між Грузією і Євросоюзом від 22 квітня 1996 року, які виходять за рамки тимчасового використання частин Угоди про асоціацію. Угоди про партнерство та співробітництво повністю втратять силу з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію.

Угоди про асоціацію з Євросоюзом Грузії, України та Молдови вже ратифікували законодавчі органи Болгарії, Литви, Латвії та Румунії, яка виявилася першою в цьому списку. Парламент Грузії ратифікував Угоду про асоціацію з ЄС на засіданні в рамках позачергової сесії 18 липня.

В той же час, Мінекономрозвитку РФ розробило проект постанови уряду про призупинення угоди між Росією і Грузією про вільну торгівлю.

Відповідний документ розміщений на єдиному порталі розкриття правової інформації.