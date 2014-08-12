Глава Скотланд-Ярду під час інтерв'ю спіймав двох грабіжників

Тепер керівник лондонської поліції має право стверджувати, що затримував злочинців, перебуваючи у кожному військовому званні з того моменту, як став офіцером в 1979 році, пише Лента.ру з посиланням на The Guardian.

Інцидент стався в понеділок, 11 серпня, близько 11:20 (14:20 за київським часом) коли Хоген-Хау давав інтерв'ю радіостанції BBC London в районі Тоттенхем. Бесіду з журналістом перервав водій таксі, який повідомив, що його обікрали четверо пасажирів.

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Глава Скотланд-Ярду і ще один офіцер поліції кинулися в погоню за злочинцями, і через кілька кварталів їм вдалося зловити 17-річного молодика. До цього моменту прибула поліцейська машина, і 57-річний Хоген-Хау продовжив пошуки інших зловмисників. Йому вдалося затримати ще одного - 19-річного злочинця.

Обох молодиків заарештовано, вони перебувають у поліцейській дільниці на півночі Лондона. Зловмисників звинувачують у крадіжках та реалізації викраденого.

Як згодом розповів водій таксі, який представився як Мохаммед, пасажири не тільки відмовилися заплатити за поїздку, але і вкрали з приладової панелі автомобіля 20 фунтів стерлінгів, після чого втекли. «Коли я побачив поліцейських, я звернувся до них за допомогою і попросив зловити злодіїв», - наводить його слова The Daily Mirror. При цьому він зазначив, що поняття не мав про те, хто відгукнувся на його прохання. Таксист описав Хогэна-Хау як «дуже добру і чуйну людину.

Бернард Хоген-Хау очолив Скотланд-Ярд в листопаді 2011 року. До цього він керував поліцією графства Мерсісайд. В його обов'язки, крім забезпечення безпеки безпосередньо в Лондоні, входить боротьба з погрозами національного масштабу, зокрема, з тероризмом. У його підпорядкуванні перебувають близько 50 тисяч поліцейських, у тому числі, 32 тисячі офіцерів.