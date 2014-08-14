Сто машин "гуманітарного конвою" заночують у Воронежі - ЗМІ

На ночівлю у Воронежі залишилися як мінімум сто білих «КамАЗів». Вантажівки розмістилися на закритій території військового аеродрому «Балтімор, повідомляє Радіо Свобода.

Колона розбилася на кілька рядів по чотири вантажівки в кожному. На полі розташувалися близько ста «КамАЗів». Водії вантажівок і супроводжуючі вантажів знаходяться поруч з автомобілями.

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Про те, де в даний час перебуває решта 150 вантажних автомобілів, які спочатку перебували в колоні, не повідомляється.