Сто машин "гуманітарного конвою" заночують у Воронежі - ЗМІ
01:32, 14 серпня 2014Світ
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Російський гуманітарний конвой проведе ніч з середи на четвер, 14 серпня, на стоянці на території воронезького військового аеродрому «Балтімор».
REUTERS
На ночівлю у Воронежі залишилися як мінімум сто білих «КамАЗів». Вантажівки розмістилися на закритій території військового аеродрому «Балтімор, повідомляє Радіо Свобода.
Колона розбилася на кілька рядів по чотири вантажівки в кожному. На полі розташувалися близько ста «КамАЗів». Водії вантажівок і супроводжуючі вантажів знаходяться поруч з автомобілями.
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Про те, де в даний час перебуває решта 150 вантажних автомобілів, які спочатку перебували в колоні, не повідомляється.
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