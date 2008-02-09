Прем’єр Польщі: Росія таки справді хоче поліпшити відносини

Голова Ради Міністрів Польщі Дональд ТУСК називає позитивними свої зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ, прем’єр-міністром Віктором ЗУБКОВИМ та віце-прем’єром Дмитром МЕДВЄДЄВИМ, що відбулися в рамках його робочого візиту до Москви 8 лютого. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками візиту.

Як передає кореспондент УНІАН, Д.ТУСК наголошує, що розмова з трьома російськими політиками показали, що запевнення з боку російських можновладців щодо готовності покращення російсько-польських стосунків не є порожніми деклараціями.

Польський прем’єр також зазначив, що російські політики висловили готовність переговорів на всі, в тому числі, важкі теми. «В деяких справах досягнуто значного прогресу, наприклад у справі порозуміння польської позиції щодо доступу до нафти з трубопроводу «Дружба» нафтопереробному заводу в Можейках, торговельного обміну, запровадження безвізового руху з Калінінградською областю», - зауважив Д.ТУСК.

За повідомленням прес-служби польського прем’єр-міністра, Д.ТУСК під час розмови про розміщення в Польщі елементів антиракетного щита почув від В.ПУТІНА зізнання, що «попри небажання Росії на встановлення таких елементів у Польщі, остання має автономне право вирішувати такі питання, оскільки «є простір, аби розігнати напруження в цій проблемі».

У своїх виступах в Кремлі президент Росії і прем’єр Польщі підкреслили роль взаємної довіри у стосунках двох держав.

У свою чергу В. ПУТІН, згадуючи свій перший візит до Польщі у 2002 році, зазначив, що «Польща для Росії є одним із найважливіших економічних партнерів в Європі. Проблеми ж у російсько-польських стосунках не виникали із антипольського ставлення росіян до поляків, зазначає прес-служба.