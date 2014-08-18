США випробували безпілотник у парі з винищувачем

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-реліз американської компанії, успішну серію пробних польотів провели 17 серпня на палубі авіаносця «Теодор Рузвельт», на якому базується дослідний БПЛА.

Чергові випробування X-47B відбулися у східній частині Атлантичного океану. Зліт і посадку безпілотника та винищувача координували одночасно з пункту управління авіаносця. Під час пробних польотів БПЛА розвивав задану швидкість у 193 кілометри на годину і піднімався на висоту до 366 метрів. По завершенні випробувань обидва апарати успішно повернулися на палубу корабля.

Читайте такожСША підозрюють Росію в створенні наддалекого безпілотникаРаніше повідомлялося, що за планом випробувань X-47B буде здійснювати зліт і посадку як слідом за пілотованим літаком, так і перед ним.

Різні випробування X-47B заплановані до кінця вересня 2015 року. У квітні 2014 року відбувся перший нічний політ дослідного БПЛА, а до кінця року ВМС США збираються випробувати можливість його дозаправки в повітрі.

По завершенні випробувань командування американських ВМС збирається визначитися з вимогами до перспективних палубних безпілотних літальних апаратів. Тоді ж очікується підписання перших контрактів на розробку нових зразків БПЛА. Про плани створити такі апарати вже заявили компанії Northrop Grumman, General Atomics, Boeing і Lockheed Martin.