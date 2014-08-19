Київ посів 124-е місце в рейтингу найбільш придатних для життя міст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження журналу The Economist. При складанні рейтингу експерти брали до уваги рівень стабільності та якість охорони здоров'я, культури, екології, освіти та інфраструктури.

Найкращі умови для життя, за оцінкою The Economist, у австралійського Мельбурна. На другому місці Відень, а замикають трійку лідерів канадські міста Ванкувер і Торонто.

П'яту сходинку поділили Аделаїда (Австралія) і Калгарі (Канада). Також у першу десятку увійшли Сідней (Австралія), Гельсінкі (Фінляндія), Перт (Австралія) і Окленд (Нова Зеландія).

Експерти також назвали міста, де умови життя найбільше погіршилися за останні 5 років. Зокрема, це Дамаск (-28%), Афіни (-3,7%), Софія (-3,5%), Санкт-Петербург (-3,3%) і Москва (-3,3%). У Києва цей показник становить -17,8%, українська столиця посіла в підсумку 124-е місце з 140 міст, які потрапили в рейтинг.