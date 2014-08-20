Угорщина посилює протиповітряну оборону установками Mistral

12:09, 20 серпня 2014
Світ
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Угорщина підписала угоду з провідним розробником і виробником ракетних систем MBDA France про розміщення на своїй території протиракетних установок Mistral M3.

Венгрия усиливает свою защиту / фото УНИАН

Контракт, підписаний 19 серпня в Будапешті, розрахований на період з 2016 по 2018 роки, передає "ЄвроПравда" з посиланням на угорське видання Politics.hu.

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У міністерстві оборони Угорщини повідомляють, що французькі протиракетні установки Mistral M2 на території країни працюють з 1997 року. Даний контракт підписано з метою оновлення військового обладнання типу Mistral M3.

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