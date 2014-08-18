У Чехії пройдуть масштабні навчання НАТО

У навчаннях буде задіяно 1100 чеських і 300 іноземних військових, 30 літаків і вертольотів, 50 одиниць наземної техніки, повідомила Магдалена Дворакова з прес-служби генерального штабу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на сайт Novinky.cz.

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Навчання Ample Strike-2014 були затверджені урядом Чехії в січні цього року. Як зазначає Магдалена Дворакова, вони стануть найбільшими міжнародними навчаннями, які пройдуть цього року в Чехії. Місія - спільна підготовка союзних військ.

"Польоти будуть проходити з 8 по 12 вересня щодня з 9.00 до 23.00, особливо в районах міст Лібава, Болетице і Бехине. Нічні польоти будуть обмежені до мінімально необхідної кількості", - сказав співробітник пункту управління навчаннями Мирослав Свобода.

Участь у навчаннях, як наголошується, візьмуть Бельгія, Данія, Естонія, Литва, Латвія, Угорщина, Німеччина, Голландія, Словаччина, США і Великобританія. Ці країни направлять або військове обладнання, або авіадиспетчерів. Асистувати також буде штаб ВПС НАТО.