Теракт у Іраку: 23 людини загинули і 25 поранені

В Іраку 23 людини загинули і 25 поранені сьогодні в результаті підриву автомобіля.

Як повідомили військові джерела США, теракт вчинено на ринку, неподалік блокпоста іракської армії в місті Балад, розташованого на північ від Багдада. За попередньою версією, автомобіль підірвав терорист-смертник, повідомляє РІА "Новости".

Сьогодні ж міністр оборони США Роберт ГЕЙТС прибув до Багдада з неоголошеним раніше візитом для переговорів з іракським керівництвом і зустрічей з американськими військовим командуванням.

Після прибуття до іракської столиці шеф Пентагону відразу попрямував на зустріч з іракськими лідерами, включаючи прем`єр-міністра Нурі аль- МАЛІКІ.

До Іраку Р.ГЕЙТС прибув з Мюнхена, де він брав участь в конференції з політики безпеки.