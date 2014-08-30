ЗМІ: В Єгипті затримано більше 40 "братів-мусульман", серед них громадянин Росії

Серед них громадянин РФ, студент найбільшого в світі ісламського університету "Аль-Азхар", повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на єгипетську газету "Аль-Ахрам".

За словами помічника глави МВС зі зв'язків з громадськістю Абделя Фаттаха Османа, росіянин був затриманий в провінції Гарбія, при ньому були виявлені листівки в підтримку скинутого рік тому президента Єгипту Мухаммеда Мурсі.

У березні цього року в числі заарештованих прихильників ісламістів виявився інший російський студент "Аль-Азхара". Проти нього були висунуті звинувачення в участі в заворушеннях і нападі на державну і приватну власність.

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За даними прокуратури, активісти спалили поліцейський автомобіль і машину швидкої допомоги, трощили вітрини магазинів і розбили скло в автобусі, що належить столичному управлінню транспорту. Тоді через кілька днів заарештованого студента відпустили під заставу.

Заворушення в ряді вузів Єгипту не вщухають з минулого літа після відсторонення військовими від влади Мурсі. Їх пік припав на кінець грудня 2013 року слідом за рішенням тимчасової влади АРЄ оголосити "Братів-мусульман" терористичною організацією.

Студенти, серед яких чимало активістів забороненої асоціації, неодноразово намагалися повсюдно провокувати зіткнення.