ЄС попередньо узгодив санкції проти Росії - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Зокрема, Єврокомісія запропонувала представникам країн Євросоюзу посилити економічні санкції, ввівши торговельну заборону на кредити для російських банків та інших інститутів.

Також може бути заборонена торгівля фінансовими продуктами між Росією і ЄС з терміном дії 30 днів, а не 90 днів, як раніше.

Нові санкції можуть стосуватися і російських державних компаній. У майбутньому їм може бути відмовлено в доступі до допомоги в ЄС. Також може бути розширена чинна нині заборона на постачання до РФ продукції подвійного призначення. Її можуть поширити не лише на військових, а й на всіх російських замовників.

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Разом з тим, пропозицію прем'єр-міністра Великобританії відключити Росію від міжнародної фінансової системи Swift до порядку денного не включено.

Поміж іншого, у Брюсселі обговорюється пропозиція заборонити в'їзд в ЄС міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Наступним кроком, що, втім, поки не міститься в проекті рішень і не обговорюється офіційно, за словами дипломатів, могло б стати розширення санкцій на телекомунікаційний і сталеливарний сектор. Потім, за цими даними, вірогідним могло б стати і виключення Росії з важливих заходів, наприклад, у спортивній сфері. Як відомо, в 2018 році Росія готується приймати чемпіонат світу з футболу.

Однак, з конкретним пакетом пропонованих штрафних заходів Єврокомісія планує визначитися у середу, 3 вересня. 5 вересня буде прийнято остаточне рішення про прийняття санкційного пакету проти Росії.

ZN.UA