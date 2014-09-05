Расмуссен представив нового генсека НАТО

Нинішній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на саміті НАТО в Уельсі офіційно представив Йєнса Столтенберга в якості нового генсека північноатлантичного альянсу.



Рішення про призначення колишнього прем`єра Норвегії Столтенберга генсеком було прийняте північноатлантичною радою наприкінці березня, повідомляє сайт ТСН. Читайте такожСтолтенберга офіційно оголошено новим генсеком НАТО Столтенберг приступить до виконання обов`язків з 1-го жовтня.

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