Наступником Фюле в єврокомісії стане соратник проросійського прем'єра Словаччини – джерела

За неофіційними даними, цю посаду отримає представник Словаччини Марош Шефчович, повідомляє видання Euractiv-Чехія з посиланням на інформоване джерело в Єврокомісії.

Посадовець прокоментував чутки, що циркулюють в європейських колах, про відсутність портфеля комісара з розширення та сусідства у новому складі Єврокомісії. Як відомо, з 2009 року цю посаду обіймав чеський комісар Штефан Фюле, передає Еспресо.TV.

"В наступній Єврокомісії також буде комісар з розширення", - заявило джерело.

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За словами посадовця, цю посаду знову обійме представник Східної Європи, а саме - словацький комісар Марош Шефчович.

Сфера відповідальності Шефчовича не буде повністю збігатися з тією, яку мав Фюле. Однак Україна точно належатиме до його "портфеля", наголошує видання. Деякі дані свідчать, що країни середземноморського сусідства, якими раніше опікувався Фюле (а також, імовірно, деякі країни східного партнерства) перейдуть до іншого комісара.

Марош Шефчович наразі є віце-президентом Єврокомісії, він опікується відносинами між інституціями ЄС.

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Так само, як і комісар Фюле, Шефчович закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин. Він є членом партії "Курс — соціальна демократія", лідером якої є проросійський прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Водночас Шефчовича не можна вважати безумовним прибічником Фіцо. Наразі невідомо, чи поділяє він погляди останнього на політику щодо України. Комісар є кар’єрним дипломатом, в 2004-2009 роках він був представником Словаччини при ЄС і, відповідно, є добре обізнаним у питаннях приєднання до Євросоюзу.