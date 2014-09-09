Опитування: Росіяни вважають українців заздрісними, а себе - миролюбними

У списку якостей росіян на перших місцях опинилися суцільні позитивні сторони: гостинність, готовність прийти на допомогу, відкритість, простота, терпіння, миролюбність.

Своїй "фамільній" працьовитості росіяни, щоправда, відвели сьоме місце, ліні - восьме, свободолюбству і незалежності - дев'яте, почуття власної гідності - одинадцяте, культурі і вихованості - тринадцяте. Лицемірство і хитрість опинилися на сімнадцятому місці, владолюбство - на двадцять третьому, а жорстокість - на останньому, двадцять сьомому місці.

У той же час, як пише ZN.UA, 14% відмовилися дати характеристику негативних якостей, притаманним країні і російському народу, відзначаючи, що в списку якостей немає тих рис, які могли б описати Росію.

Росіяни також вважають, що їм слід було б позбутися звички халтурити, байдужості, готовності терпіти нахабну владу, слабкості, апатії і почуття меншовартості перед Заходом.

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Оцінюючи якості українців, росіяни відвели працьовитості четверте місце, що вище, ніж у самих себе, так і ліні - вісімнадцяте.

Для росіян українці насамперед лицемірні, хитрі, потім заздрісні. Жорстокості українців в цьому "рейтингу" відведено десяте місце, а ось волелюбність і незалежність цінуються нижче властивих росіянам - вони посідають 13 місце, не склалося у нас і з почуттям власної гідності - воно на чотирнадцятому. Владолюбства, на думку росіян, українців більше, ніж у них самих - воно на сімнадцятому місці. А стосовно культури і вихованості українці на останньому, двадцять сьомому місці.

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"Ці характеристики відображають загальне ставлення росіян до українців, - розповів ZN.ua генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, професор НаУКМА Володимир Паніотто. - Якщо говорити про офіційне гасло, що Росія "допомагає" Україні, то загальне позитивне ставлення до України падає, але на рівні демонстрації залишається досить високим. А ці дані показують, що відносини між Україною і Росією зачіпають не тільки відносини між урядами, але і між людьми. Війна є дуже серйозним ударом по цим відносинам, який буде відчуватися ще багато років".

"Це все результати пропагандистської роботи, яка ведеться в Росії, починаючи з Майдану. А пропагандистське забезпечення захоплення Криму велося в таких масштабах, яких не було навіть за часів СРСР. Недарма Путін нагородив 300 журналістів "за об'єктивне висвітлення подій в Криму", - додав Паніотто.

Опитування проведено 22-25 серпня 2014 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.