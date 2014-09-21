У Китаї пройшла акція на підтримку України (фоторепортаж)

09:44, 21 вересня 2014
Світ
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У столиці Китаю Пекіні люди влаштували акцію на підтримку України.

Twitter @Voproskin

Про це повідомляють користувачі соцмережі Twitter.

Люди принесли плакати з надписами "Чужого не треба, своє не віддам!", "Тримайтесь браття, ми з вами", "У єдності сила", "Україна починається з тебе" тощо.

Читайте такожІзраїльтяни влаштували ланцюг миру на підтримку України (фото, відео) Окрім того, учасники акції принесли плакати із надписами на китайській мові та національні прапори України. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миру, в рамках якого люди збиратимуться на акції у підтримку миру у всьому світі та Україні.

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