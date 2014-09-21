У Китаї пройшла акція на підтримку України (фоторепортаж)
09:44, 21 вересня 2014Світ
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У столиці Китаю Пекіні люди влаштували акцію на підтримку України.
Мешканці Китаю підтримали цілісність України / Twitter @Voproskin
Про це повідомляють користувачі соцмережі Twitter.
Люди принесли плакати з надписами "Чужого не треба, своє не віддам!", "Тримайтесь браття, ми з вами", "У єдності сила", "Україна починається з тебе" тощо.
Читайте такожІзраїльтяни влаштували ланцюг миру на підтримку України (фото, відео) Окрім того, учасники акції принесли плакати із надписами на китайській мові та національні прапори України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миру, в рамках якого люди збиратимуться на акції у підтримку миру у всьому світі та Україні.
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