Марш миру почався в Москві і Петербурзі (онлайн-трансляція)

Акція проходить у форматі прогулянки по місту і подальшого народного сходу - така форма публічного заходу не потребує попереднього узгодження з владою, передає ТСН.uа.

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Сотні людей підтримали акцію прийшовши в одязі синьо-жовтих кольорів. Також багато людей у вишиванках. Проте учасникам акції все ж неспокійно. Люди бояться провокацій і розгону.

"Марш миру в Пітері! Натовпу не видно кінця і краю! Вишиванки, футболки з перекресленим зображенням Путіна, але видно що побоюються! Постійно лунають підбадьорювання один одного: "А що, ми просто погуляти вийшли!", - написав на своїй сторінці в соцмережі учасник заходу Костянтин Андріюк.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, планується загальноросійський Марш миру в Москві проти війни в Україні. Організатори припускають, що в акції візьмуть участь близько 50 тис. росіян.