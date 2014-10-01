Британія завдала перші авіаудари по позиціях ісламістів

Британські винищувачі-бомбардувальники "Торнадо" завдали перші удари по позиціях бойовиків радикального угрупування "Ісламська держава" на території Іраку

Про це повідомив міністр оборони Сполученого Королівства Майкл Феллон, передає Російська служба BBC. Минулого тижня британський парламент схвалив нанесення авіацією Королівських військово-повітряних сил ударів по бойовиках "ІД" в Іраку. Читайте такожВ МЗС РФ визнали, що в складі "Ісламської держави" воюють росіяни Повідомлялося, що в операції візьмуть участь шість винищувачів-бомбардувальників "Торнадо" GR4, які базуються на Кіпрі.

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