У Каліфорнії заборонили поліетиленові пакети
10:39, 01 жовтня 2014Світ
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В американському штаті Каліфорнія прийнятий закон, що забороняє використання одноразових поліетиленових пакетів.
REUTERS
Законопроект, підписаний губернатором штату Джеррі Брауном, вступить в силу в липні наступного року, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Згідно із законом, поліетиленові пакети будуть заборонені до продажу або безкоштовної роздачі в магазинах.
Читайте такожБезпечні пластикові пляшки будуть виготовляти з водоростейВиробники поліетиленових пакетів вже виступили проти введення заборони: за їх словами, заборона призведе до скорочення робочих місць на виробництві.
Однак, як упевнений губернатор штату, заборона на поліетиленові пакети - крок у правильному напрямку. Цей захід, за його словами, сприятиме захисту навколишнього середовища.
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