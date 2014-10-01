У Каліфорнії заборонили поліетиленові пакети

Законопроект, підписаний губернатором штату Джеррі Брауном, вступить в силу в липні наступного року, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно із законом, поліетиленові пакети будуть заборонені до продажу або безкоштовної роздачі в магазинах.

Читайте такожБезпечні пластикові пляшки будуть виготовляти з водоростейВиробники поліетиленових пакетів вже виступили проти введення заборони: за їх словами, заборона призведе до скорочення робочих місць на виробництві.

Однак, як упевнений губернатор штату, заборона на поліетиленові пакети - крок у правильному напрямку. Цей захід, за його словами, сприятиме захисту навколишнього середовища.