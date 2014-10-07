Іспанія розслідує, як медсестра заразилася Еболою - BBC

Іспанська влада розпочала розслідування у мадридській лікарні після того, як одна з медсестер захворіла на лихоманку Ебола, повідомляє BBC Україна.

Місцева влада припускає, що 40-річна жінка стала першою, хто заразився смертоносним вірусом поза Західною Африкою.

Вона працювала в команді медиків, які лікували іспанських місіонерів Мануеля Гарсіа Вієхо і Міґеля Пахареса. Хворих доправили з Ліберії та Сьєрра-Леоне, обоє вони померли.

Інших членів команди нині також перевіряють на інфікування Еболою.

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Цей вірус передається через тісний контакт із хворим - слину, кров та інші виділення. Він убив уже близько 3400 людей - переважно в Західній Африці.

За повідомленнями, лікарня імені Карлоса ІІІ у Мадриді, де лікувалися місіонери, має з цього посилені заходи безпеки, а лікарі, що працювали із хворими на Еболу, одягали подвійні комбінезони, рукавички і захисні окуляри.

Хвора медсестра зараз перебуває в стабільному стані - її перевели у спеціалізоване відділення лікарні імені Карлоса ІІІ.

Жінці стало погано 30 вересня, але до лікарів вона звернулася лише 5 жовтня.