У Сомалі з'явився перший банкомат

Пристрій видає лише американські долари через те, що національна валюта - сомалійський шилінг - швидко знецінюється, повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

Клієнти відчувають труднощі у використанні апарату, оскільки більшість з них бачить банкомат вперше в житті. Через громадянську війну, яка почалася в 1988 році, в Сомалі банківська система залишається нерозвиненою.

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Прототип першого банкомату з'явився в 1939 році. Його винайшов у США Лютер Джордж Симджян. Пристрій видавав готівку, але при цьому не міг списати їх з рахунку, бо апарат не був пов'язаний з банком. Симджян запропонував випробувати винахід City Bank of New York, але через півроку банкіри повернули машину, повідомивши, що не бачить у ній необхідності. Винахід Симджяна був забутий майже на 30 років і довершений тільки в кінці 1960-х років.

Нині в світі працює близько 2,5 мільйонів банкоматів.