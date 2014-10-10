Оголошені лауреати Нобелівської премії миру
Кайлаш Сатьярті і Малала Юсуфзай стали лауреатами Нобелівської премії миру.
Імена лауреатів премії назвав голова Норвезького нобелівського комітету Турбйорн Ягланд.
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Зазначимо, що 17-річна пакистанка Малала Юсуфзай є активним борцем за право дівчат на освіту. За це у 2012 році незгодні з її позицією таліби важко поранили дівчину, вистріливши їй в голову.
60- річний Кайлаш Сатьярти - індійський активіст за права дітей.
Сума Нобелівської премії миру склала для пакистанської правозахисниці та індійського активіста 8 млн шведських крон ($ 1 млн).
Як повідомляв УНІАН, перед оголошенням лауреатів в Осло, фаворитами вважалися Малала Юсуфзай, Едвард Сноуден і папа римський Франциск.
Нобелівська премія миру щорічно присуджується в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили видатний внесок у галузі зміцнення миру. Вручається з 1901 року.