Посол Казахстану в Польщі не бачить загрози своїй країні від Росії

Про це кореспонденту УНІАН сказав посол Казахстану в Польщі Ерік Утембаєв, який бере участь у шостому Baltic Business Forum у польському Свіноуйсьце.

"Жодної загрози ми не бачимо. Політика, яка проводиться главою нашої держави, вона дуже правильна і дає змогу нам створювати взаємини у всьому регіоні", - сказав він.

Посол назвав "вирваними з контексту" слова президента РФ Володимира Путіна про те, що у Казахстану до того, як його очолив Нурсултан Назарбаєв, "ніколи не було державності".

Раніше ряд експертів звернули увагу на велику кількість етнічних росіян на півночі Казахстану, відзначаючи, що Росія може використати реалізований в Україні сценарій захоплення територій під приводом захисту росіян також у Казахстані.

Читайте такожРосія проведе навчання Ракетних військ стратегічного призначення на кордоні з Казахстаном "Державність Казахстану була. У нас велика історія", - сказав посол, не коментуючи, як висловлювання Путіна сприйняли жителі Казахстану.

Утембаєв назвав міжнаціональні відносини пріоритетними в державній політиці і зазначив добру економічну ситуацію в країні. "Та економічна і політична вагу, яка у нас є в регіоні, свідчить, що ми йдемо в правильному напрямі", - сказав посол.