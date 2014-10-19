У Гонконзі поновилися зіткнення між поліцією і протестуючими

За інформацією агентства, в ніч на неділю мітингувальники зробили спробу зрушити лінію металевих барикад вперед на дорогу.

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У свою чергу, сотні правоохоронців почали бити протестувальників, які звели "стіну" з парасольок (протести в Гонконзі отримали назву "революція парасольок" - ред."). Також поліцейські використовували перцевий аерозоль і продовжили відтісняти протестувальників щитами, передає ZN.ua.

Повідомляється, що всього на стримування демонстрантів в Гонконзікинуто близько 28 тисяч полицеских.

При цьому буквально кілька годин тому повідомлялося, що генеральний секретар гонконгської адміністрації Керрі Лам пішла на поступки протестувальникам і призначила переговори на 21 жовтня.