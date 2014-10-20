Інвестори ЮКОСа хочуть конфіскувати майно Росії у Німеччині та Штатах - ЗМІ
Інвестори ЮКОСа мають намір домагатися конфіскації майна Російської Федерації в країнах Європи і США в рамках виплати компенсації в 50 мільярдів доларів, яку їм в липні 2014 року присудив Гаазький суд за націоналізацію компанії.
Про це повідомив німецькому журналу Der Spiegel адвокат інвесторів Тім Осборн, передає Deutsche Welle.
За його словами, у найближчі тижні колишні власники ЮКОСа подадуть необхідні документи до судів Німеччини. Подібні процеси вони планують ініціювати також у Великобританії, Нідерландах, Франції та США.
Щоб дати хід такій справі у ФРН, спочатку один з вищих земельних судів Німеччини має постановити, що рішення Гаазького суду має силу на території цієї країни.
Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити власникам ЮКОСу майже 2 мільярди євро
Німеччина ще в 1961 році зобов'язалася визнавати та виконувати такі рішення.
У разі позитивного рішення вищого земельного суду екс-акціонери ЮКОСа повинні будуть знайти майно РФ на території Німеччини та подати позови про його конфіскацію у відповідні земельні суди.
Позовні вимоги можуть зачепити, приміром, замовлені у ФРН літаки для "Аерофлоту" або виплати Німеччини "Газпрому" за газ.