Інвестори ЮКОСа хочуть конфіскувати майно Росії у Німеччині та Штатах - ЗМІ

Про це повідомив німецькому журналу Der Spiegel адвокат інвесторів Тім Осборн, передає Deutsche Welle.

За його словами, у найближчі тижні колишні власники ЮКОСа подадуть необхідні документи до судів Німеччини. Подібні процеси вони планують ініціювати також у Великобританії, Нідерландах, Франції та США.

Щоб дати хід такій справі у ФРН, спочатку один з вищих земельних судів Німеччини має постановити, що рішення Гаазького суду має силу на території цієї країни.

Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити власникам ЮКОСу майже 2 мільярди євро

Німеччина ще в 1961 році зобов'язалася визнавати та виконувати такі рішення.

У разі позитивного рішення вищого земельного суду екс-акціонери ЮКОСа повинні будуть знайти майно РФ на території Німеччини та подати позови про його конфіскацію у відповідні земельні суди.

Позовні вимоги можуть зачепити, приміром, замовлені у ФРН літаки для "Аерофлоту" або виплати Німеччини "Газпрому" за газ.