Помер автор найвідомішого знімка Че Гевари

Буррі вважається одним з найвидатніших фотографів минулого сторіччя. Серед найвідоміших його робіт – портрети Че Гевари з сигарою, колишнього кубинського лідера Фіделя Кастро, іспанського художника Пабло Пікассо і французького архітектора Шарля Ле Корбюзьє, повідомляє ТАСС.

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Майбутній майстер навчався в школі прикладних мистецтв в Цюріху, працював у швейцарському представництві Walt Disney Company. Його наставником був французький фотограф Анрі Картьє-Брессон, з яким він працював в найстарішому агентстві Magnum.

Колекція Буррі містить близько 30 тисяч фоторобіт, які він заповів музею де Л'Елізе в Лозанні.