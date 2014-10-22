У Росії невідомий врізався в поїзд, намагаючись викрасти електричку з депо (фото)
10:30, 22 жовтня 2014Світ
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У Росії невідомий вночі спробував викрасти електричку з моторвагонного депо "Лобня" в Московській області.
У Росії намагалися викрасти електричку / @Sanya6213
Цей факт підтвердила прес-служба Московської залізниці, передає канал 360 Підмосков'я.
"У 03:32 невідомий зловмисник на території моторвагонного депо Лобня проник в кабіну електропоїзда старої серії ЭР2, задіяв потяг до руху і зник. Внаслідок цього сталося зіткнення електросекції з вагоном на 10-й колії", - повідомили в МЗ.
Читайте такожЗМІ: У Стамбулі пасажир українського літака спробував викрасти його в СочіЗа даними компанії, постраждалих при зіткненні немає, інцидент не вплинув на подальший розклад електропоїздів.
Залізничники спільно з правоохоронними органами проводять розслідування даної події.
У Росії намагалися викрасти електричку / @Sanya6213
У Росії намагалися викрасти електричку / @Sanya6213
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