ВООЗ збирається на екстрену нараду щодо Еболи - BBC

15:07, 22 жовтня 2014
Світ
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Всесвітня організація охорони здоров'я у середу проведе екстрену нараду в Женеві, присвячену боротьбі з лихоманкою Ебола.

Эбола / REUTERS

Організацію неодноразово критикували за надто повільну реакцію на загрозу цього вірусу, який і далі поширюється у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії, пише BBC Україна.

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На зустрічі обговорюватимуть заходи контролю на кордонах, а також те, чи слід запроваджувати більш строгі правила в аеропортах.

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