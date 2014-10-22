ВООЗ збирається на екстрену нараду щодо Еболи - BBC

Організацію неодноразово критикували за надто повільну реакцію на загрозу цього вірусу, який і далі поширюється у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії, пише BBC Україна.

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На зустрічі обговорюватимуть заходи контролю на кордонах, а також те, чи слід запроваджувати більш строгі правила в аеропортах.