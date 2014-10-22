Син голови Total планує забрати тіло батька з Москви

Син Крістофа де Маржері, загиблого в авіакатастрофі в аеропорту "Внуково", планує в середу прибути Москву, щоб забрати тіло батька, повідомив Бернар Сорр, мер нормандського містечка Сен-Пер-сюр-Мер, де буде похований колишній глава концерну Total. Про це повідомляють РИА Новости.

"Я бачив Фабріса де Маржері, сина Крістофа де Маржері, вчора ввечері. Він мені сказав, що виїжджає сьогодні (в середу), щоб забрати тіло батька в Москві", - наводить слова мера агентство Франс Прес. Він додав, що в Росію в середу можуть прибути і інші члени сім'ї де Маржері.

Дата похорону ще не визначена. Градоначальник повідомив, що церковний обряд прощання з де Маржері відбудеться в Парижі, а його похорон - без будь-якої публічності - на кладовище міста Сен-Пер-сюр-Мер - курорту, де сім'я де Маржері володіє будинком.

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Літак, на борту якого перебував президент французької нафтової компанії Total, розбився в ніч на вівторок. У результаті аварії загинули четверо людей, серед них - глава Total. За даними слідства, водій міг бути п'яним, проте його адвокат і він сам заперечують це.