Die Presse: Демонстрація влади Жан-Клода Юнкера

Про це пише Ханс Чокор у своїй статті «Демонстрація влади Жан-Клода Юнкера», що опублікована на сайті австрійської газети Die Presse.

Ураженими, повними жаху очима ми маємо спостерігати, як зі стада кіз роблять співтовариство садівників. Справа не тільки в тому, що - як ми в Австрії вже звикли (як, звичайно, і в інших країнах) - партії займаються спільним шахрайством, але й у призначенні на багато посад у Комісії людей, яким на цій, а також на інших посадах, нічого робити.

Хоча словенський кандидат Оленка Братушек була усунена, але новий кандидат Віолета Булк також піддалася критиці і, ймовірно, «прослизнула» тільки тому, що Словенію хотіли позбавити від другої ганьби. Коли ми читаємо, що, наприклад, кандидатура П'єра Московічі (Франція, Партія європейських соціалістів) не ставиться під сумнів, як і кандидатура Мігеля Аріас Каньєте (Іспанія, Європейська народна партія), тоді по праву можна запитати, чому таке питання не можна вирішити позитивно, тобто обидві сторони відкликають свої сумнівні кандидатури на користь більш підходящих у кожному випадку, тому що не угода сама по собі є злом, а її зміст.

Також кандидатуру недосвідченого італійського Верховного представника з питань зовнішньої політики доведеться пояснювати європейським громадянам, оскільки саме в часи надзвичайно критичних зовнішньополітичних ситуацій потрібен досвідчена людина, яку сприймали б всерйоз і поважали партнери на переговорах. Ну і на додачу до всього, ще й британський «фінансовий експерт», а також між тим трохи «пошарпаний» угорський кандидат.

Не перший пріоритет

Але, це, здається, не перший пріоритет Жан-Клода Юнкера, йому, ймовірно, важливіша за все демонстрація сили. Вже під час і без того складних, не дуже приємних і не дуже чистих демократичних виборів Юнкера на пост президента (і хто його тільки міг обрати?), я був дуже скептично налаштований, тому що той факт, що Люксембург під багаторічним управлінням Юнкера іноді в надзвичайній мірі діяв всупереч принципам ЄС, у питанні «оптимальних» податкових пільг для корпорацій і сотень банків, робить його самого найбільшим «козлом» у співтоваристві садівників.

«Не повинен вижити в політичному плані»

Що можна буде про нього сказати після того, як він піде? Так само, як італійський депутат-соціаліст Джанні Пітелла про Баррозу: «Ми не хочемо, щоб Баррозу вижив у політичному плані» - і в тому числі список його помилкових вчинків. Якщо б проект «Європейський союз» був не таким екзистенційно важливим для Європи, насамперед з огляду конкуренції зі Сполученими Штатами Америки (як і раніше) і розширення Азії (особливо, Китаю та Індії), але, в кінцевому рахунку, також зважаючи на політичну владу проти Росії, то можна було б вже стати противником ЄС.

Але, це було б, можливо, неправильним рішенням, прийнятим з розчарування. Як показує сумна традиція в Австрії, на жаль, кандидати на європейському рівні обираються за різними критеріями (політичні партії, країни, особисті стосунки, стать), але рідко за дійсно важливими (критеріями): професійна та моральна кваліфікація.

Я вважаю, що Юнкер прочитав «свій варіант» Макіавеллі, але, ймовірно, засвоїв тільки негативні тенденції, як і багато інших, ось чому цього філософа та політичного мислителя намагаються представити у виключно негативному світлі. Давайте повернемося на 200 років тому. Чи повинні ми, як колись Данте, тепер сказати про ЄС: «Залиш надію кожен, хто сюди заходить»? Ні, ні і ще раз ні!